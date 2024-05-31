ماذا تعرف عن حيوان الكسلان؟.. «ينادي على شريكه في 18 يوما»

«أنت كسلان» جملة شهيرة يتم تداولها، لوصف الأشخاص البطيئة وقليلة الحركة في حياتها عمومًا، البعض لا يدرك سبب تلك الجملة، أو أن هناك حيوانا يُدعى الكسلان، الذي يتميز ببطئه المعتاد في الحركة، ونومه لساعات طويلة، ونستعرض أبرز المعلومات التي وردت عن حيوان الكسلان.

حقائق عن حيوان الكسلان

حيوان الكسلان سمي بهذا الاسم، نظرًا لصفاته وكسله الدائم، وهو من فئة الثدييات المشعرة، وفق ما أوضحه موقع «يورو نيوز»، كما أنه يعيش على الأشجار معلقًا بمخالبه، ويموت على هذه الوضعية أيضًا، لذلك فهو يتغذى على أوراق الأشجار، بسبب كسله في البحث عن أي طعام آخر.

- يطلق على حيوان الكسلان اسم «براد بيوس» ومعناها القدم البطيئة.

- ينادي على شريكه في مدة تستغرق 18 يومًا.

- ينام ساعات طويلة للغاية من 18 إلى 20 ساعة.

يترك مولوده يموت بسبب الكسل

- ومن أغرب المعلومات عن حيوان الكسلان أنه سباح ماهر للغاية.

- يمارس معظم نشطاته وهو متدلي من جذع الشجرة «يأكل وينام على نفس الوضعية».

- يعيش في متوسط عمر من 10 إلى 16 سنة.

- يترك مولوده الصغير يموت، حال سقوطه على الأرض بسبب الكسل.

- يعتبر من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض.

- معرضًا لخطر الافتراس من قبل الحيوانات مثل الأفاعي والنمور والنسور.

- له مظهر مختلف عن باقي الحيوانات، فهو بلا ذيول، كما يظهر أيضًا بدون آذان، وهو ظنه البعض إلا أنهما يتمتعان بحجم صغير للغاية.