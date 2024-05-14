عبدالمنعم سعيد: المشككون في جدية الحرب يعانون من كسل فكري

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الكيان الصهيوني يعتقد دائمًا أنه يمتلك «صكًا إلهيًا» يجعله من طائفة خاصة وله الحق في النصر، ولكن على أرض الواقع، من يتحكم في ذلك الأمر هي القوى العسكرية لكل دولة، مثل ما حدث في حرب 6 أكتوبر 1973، وأحداث السابع من أكتوبر الماضي أيضًا، الأمر الذي يشير إلى أنه في كافة الأحوال، هناك قدرة ما على المناورة حتى إن كنت الطرف الأضعف.

طبيعة الصراع في المنطقة

وأضاف «سعيد» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «أتعجب دائمًا حين أرى كتابًا ومحللين سياسيين كبارًا يقولون إن ما يحدث في الصراع الحالي مجرد مسرحية، وأتمنى ألا يتمادوا في ذلك، فالمهمة الخاصة بنا هي التواصل وإيصال المفاهيم الواضحة لظاهرة الحرب، التي تعد غنية للغاية ورأيناها كثيرًا في الحروب السابقة عبر التاريخ».

وتابع: «يجب أن يكون دائما التفكير عقلانيا، وأن نعود إلى السوابق ونتملك تصورات معينة حول أسباب ودوافع كل طرف في الحرب، حتى وإن كانت العملية معقدة، ولكن ما يحدث حاليا هو نوع من الكسل الفكري، ولا يتناسب إطلاقًا مع الأمور بالغة الخطر التي تهدد المنطقة بأكملها».