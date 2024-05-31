وزارة التضامن في أسبوع.. حملات توعية وقوافل طبية ومبادرات تنموية

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 25 مايو إلى 30 مايو، والذي اشتمل على إطلاق برنامج وعي للتنمية المجتمعية تدريباته لرائدات مطروح والمناطق الحدودية على سبل التغذية السليمة تحت مظلة برنامج «الألف يوم الأولى» بالتعاون مع المعهد القومي للتغذية والبرنامج العالمي للأغذية.

حملات توعية عن الخدمات الاجتماعية

وتضمن التقرير الأسبوعي إطلاق وحدات التضامن بالجامعات سلسلة حملات توعوية للطلاب حول الخدمات الاجتماعية والشمول المالي، وتقديم الهلال الأحمر المصري خدمات للمصابين الفلسطينيين والمرافقين تشمل توزيع حقائب النظافة الشخصية، والملابس، وتقديم خدمات الدعم النفسي، وإعادة الروابط الأسرية

وأوضح أن وزيرة التضامن الاجتماعي التقت برئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف بحث سبل تعزيز التعاون في مجال إقامة المجمعات الإنتاجية وربطها بسلاسل القيمة والاقتصاد التضامني.

ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة

وأطلقت سلسلة تدريبات حول ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة للعاملين بإدارات الأسرة والمرأة والدفاع الاجتماعي في 17 محافظة للتوسع في الرعاية البديلة الأسرية وشبه الأسرية، وشهدت احتفالية تخريج الدفعة الأولى من مدربي رعاية الطفولة بمراكز خدمات الأسرة والطفولة المبكرة، وتؤكد على أهمية إعداد اعتماد مقدمي الخدمة بدور الحضانة لضمان التطور الشامل والآمن للأطفال أقل من 4 سنوات

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على وجوب الكشف الطبي المميكن لذوي الإعاقة، وتهيب بجميع المسؤولين عدم قبول تقارير طبية يدوية تعزيزاً لحوكمة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

قوافل طبية في 4 مناطق بالقاهرة

ونظم الهلال الأحمر المصري عدداً من القوافل الطبية تحت مظلة مشروع «سوا»، ويقدم خدمات صحية لإجمالي 2800 في 4 مناطق بالقاهرة الكبرى.

وشهدت انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي، وتعلن عن استعداد الوزارة لتمويل المبادرات التنموية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني.