«التضامن» توجّه فريق التدخل السريع بنقل مسنة مريضة إلى دور رعاية في القاهرة

وجّهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي في وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث شكوى بوجود مسنة مريضة 71 عاما تواجه مرضها وحدها بغرفة ويقوم برعايتها بعض الأهالي بحي الزاوية الحمراء محافظة القاهرة.

وفور تلقي البلاغ توجه الفريق إلى مكان السيدة المسنة وأجرى دراسة حالة تبيّن أنّ السيدة تدعي «ز .ع .خ»، غير متزوجة وليس لها عائل وتواجه مرضها وحدها ويرعاها بعض الأهالي، حيث تعاني من ضعف عام وقرح بالقدمين وبعض الأمراض المزمنة الأخرى، وعليه جرى التنسيق مع مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بالوزارة لتوفير دار لرعايتها، وتم نقل السيدة المسنة برفقة أعضاء الفريق المركزي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لها وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتقييم الاجتماعي والاطمئنان على حالتها.

وفى سياق متصل وجّهت القباج بالتعامل الفوري مع حالة مسن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالته وهو يفترش الرصيف في بورسعيد ويرعاه أهالي المنطقة، حيث جرى توجيه فريق التدخل السريع المحلي في بورسعيد لمكان المسن وأجرى دراسة حالة له، وتبيّن أنّه يدعى «م. ع. م» من مواليد الإسماعيلية، ويبلغ من العمر 65 عاما، وحالته الاجتماعية مطلق ولديه ابن يقيم مع والدته وحاله المسن الصحية مريض بسرطان الرئة، وعليه جرى التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل المسن لأحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليه والاطمئنان على حالته الصحية، وتم حجز المسن بقسم رعاية الحالات الحرجة لحين توفير مستشفى آخر يتوافق مع حالته الصحية.

وتعرف أهالي المنطقة التي كان يقيم بها المسن بمحافظة الإسماعيلية على المسن من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وأبدى المسن رغبته في رعايته بمحافظة ميلاده بالإسماعيلية، وعليه جرى التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتم نقله لمكان إقامته السابق.

وجرى توجيه فريق التدخل السريع المحلي بالإسماعيلية للاطمئنان على المسن بالمكان الذي كان يقيم به للبحث عن ذويه وأقاربه وتبين عدم وجود أسرته، وتبين أنّه كان يقيم في مسكن قديم جدا بالإيجار ولا يتوافر به الأثاث المناسب للمعيشة يستطيع سداد القيمة الإيجارية وليس لديه مصدر للرزق يتعايش منه ويحتاج للرعاية اللازمة، وعليه أصبح المسن في حالة تمثل خطورة نحو تدهور حالته الصحية، وبعد محاولات عديدة تم إقناع المسن لاستقباله بأحد المستشفيات التى ستقوم على رعايته من مرض سرطان الرئة.

وبتوجيه من وزيرة التضامن الاجتماعي تم التنسيق مع مستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر لاستقبال الحالة وعليه نسق الفريق المركزي مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الحالة من محافظة الإسماعيلية لمحافظة الأقصر، وجرى التنسيق مع فريق التدخل السريع المحلي بالأقصر لاستقبال المسن بالمستشفي والاطمئنان على حالته الصحية.

يذكر أنّ فريق التدخل السريع المركزي يتلقى شكاوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تمثل خطورة على النزلاء داخلها على الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى، كما يتلقي الفريق البلاغات من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.