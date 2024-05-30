كيف تحصل على تمويل لإنشاء مشروع من «التضامن»؟.. حسن دخلك الشهري

في كثير من الأحيان، تحتاج العديد من الأسر الأكثر احتياجا إلى تمويل لإنشاء مشروع صغير خاص بها يساعدها على تحسين الدخل الشهري للأسرة، الأمر الذي يجعل وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على إتاحة الفرصة لهم للحصول على تمويل لتنفيذ فكرة مشروع صغير تحت مسمى «الأسر المنتجة»، في إطار حرص الوزارة على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في المجتمع المصري.

ما قيمة قرض الأسر المنتجة الذي يمكن الحصول عليه؟

تتراوح قيمة القروض الخاصة بالأسر المنتجة التي يتم تنفيذها من الجمعيات بين 3000 جنيه و10 آلاف جنيه.

ما المستندات المطلوبة للحصول على قرض الاسر المنتجة؟

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- طلب الحصول على القرض يتم تقديمه للوحدة الاجتماعية.

- شهادة تفيد الحصول علي تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد إتقان الحرفة أو ممارسـة سابقـة للمهنة أو الحرفة.

- الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل «الضمان الحكومي، إيصالات الأمانة.. إلخ».

- أوراق أخرى مثل إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو الحيازة الزراعية.

ما مدة سداد أقساط القرض؟

حددت وزارة التضامن مدة سداد أقساط القرض، والتي تختلف حسب ما تراه الجمعية الممولة للقروض، وعادة تتراوح مدة السداد من 12 شهرًا إلى 20 شهرًا.

ما المشروعات التي يمكن الحصول على تمويل الأسر المنتجة لإنشائها؟

- المشروعات الزراعية والحيوانية.

- المشروعات التطبيقية.

- المشروعات اليدوية والحرفية.

- المشروعات التجارية.

- المشغولات النسوية والخياطة والتفصيـل.

- المشروعات الخدمية وغيرها وعامة المشروعات متناهية الصغر في هذا المجال.