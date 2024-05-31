«التضامن»: طرح قروض متنوعة من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية قريبا

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية؛ لاعتماد اللوائح الخاصة بعمل الصندوق، وإطلاق منتجات إقراض متنوعة قبل منتصف العام 2024.

وأشارت في بيان، إلى أن صندوق دعم مشروعات منظمات المجتمع المدني انتهى من هيكلته الداخلية ووضع خطته الاستراتيجية والتنفيذية، ويستعد لإطلاق قائمة من المشروعات مع بداية العام المالي الجديد.

ونوهت باستعداد الوزارة لتمويل المبادرات التنموية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، وناقشت سبل الشراكة في مبادرة توطين صناعة الحرير، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

تسليم مجموعة من مراكب ومستلزمات الصيد

وافتتحت نيفين القباج، النسخة الأولى من برنامج «رحلة التميز النسائي» بالتعاون مع مؤسسة EDGE للاستشارات والتدريب بهدف تنمية مهارات المرأة العاملة بوزارة التضامن الاجتماعي، وسلمت بالتعاون مع مؤسسة «مشوار» مجموعة من مراكب ومستلزمات الصيد بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة «بر أمان» للصيادين وأسرهم.

ووقعت اتفاقية تعاون بين التضامن الاجتماعي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتنفيذ 2500 مشروع تمكين اقتصادي لصغار المزارعين وللنساء بمحافظة المنيا لتحسين سبل العيش وتعظيم الأمن الغذائي بالمجتمعات الريفية.