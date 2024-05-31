«التضامن»: تنظيم 1723 حملة في 23 محافظة لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة 

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حملة «هنوصلك» لتسجيل ذوي الإعاقة في قاعدة بيانات موحدة واستخراج بطاقات خدمات متكاملة نجحت في تنظيم 1723 حملة على مستوى 894 قرية في 23 محافظة.

الكشف الطبي المميكن

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان، على وجوب الكشف الطبي المميكن لذوي الإعاقة، وأهابت جميع المسئولين عدم قبول تقارير طبية يدوية تعزيزاً لحوكمة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأشارت إلى أن صندوق عطاء توسع في المحافظات في مجال التأهيل المرتكز على المجتمع لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة، موضحة أن المشروعات تهدف إلى إنشاء وتفعيل وزيادة أنشطة وحدات الاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات التأهيل الأساسية لجميع أنواع الإعاقة من سن يوم إلى 18 عاماً.

دعم ذوي الإعاقة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها الدولة في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة لهم، والتي تسعى إلى إيجاد مساحة ومناخ ملائم لتضافرجهود كل شرائح المجتمع لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.