وزير الخارجية الأمريكي: الوضع في غزة أصبح مأساويا ونسعى لفتح المعابر بالشمال

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن هناك آلية توزيع المساعدات داخل غزة، لا تعمل بطريقة فعالة بسبب الحرب في القطاع، والوضع هناك أصبح مأساويا، ونسعى لفتح المعابر في الشمال.

قمة واشنطن المقبلة ستتخذ خطوات ملموسة

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الصين تواصل تزويد روسيا بتقنيات صناعة الأسلحة، ونعمل على تعزيز قوة ردع الناتو وصناعات الحلف العسكرية، مشيرا إلى أن قمة واشنطن المقبلة ستتخذ خطوات ملموسة، لتقريب انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.

وشدد «بلينكن» على أن الولايات المتحدة والناتو، يدعمان حق الأوكرانيين في تقرير المصير، والجبهتان الشرقية والشمالية الشرقية في أوكرانيا مستقرتان.