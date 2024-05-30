البنك المركزي الإسرائيلي يحذر الحكومة من الإفلاس: لا ينبغي منح الجيش شيكا على بياض

حذر أمير يارون، محافظ البنك المركزي للاحتلال الإسرائيلي، من أن الحرب المستمرة مع الفصائل الفلسطينية من المتوقع أن تكلف ميزانية الاحتلال 67 مليار دولار، مؤكدًا أن تكاليف الحرب الأمنية والمدنية كانت كبيرة وتشكل عبئًا على الميزانية، متوقعًا أن يكون لها تأثير على الاقتصاد الكلي.

توقعات بخسارة مليارات الدولارات بسبب الحرب في غزة

ونقل موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية، توقعات البنك المركزي الإسرائيلي خسارة 9 مليارات دولار أخرى من عائدات الضرائب المفقودة بسبب الحرب و6 مليارات دولار للتعويض عن أضرار الحرب المباشرة.

وأكد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، في تصريحاته اليوم الخميس، أن الحرب المستمرة لا ينبغي أن تعطي الجيش شيكا على بياض، حيث أيد تشكيل لجنة لفحص ميزانية الدفاع، مؤكدًا أنه عبء على الميزانية.

لا ينبغي للحرب أن تجلب معها شيكا على بياض لنفقات الدفاع الدائمة

وقال يارون «الاقتصاد المزدهر يتطلب الأمن، والأمن يتطلب اقتصادا مزدهرا، لذلك لا ينبغي للحرب أن تجلب معها شيكا على بياض لنفقات الدفاع الدائمة، ويجب إيجاد توازنات مناسبة».

وأدى الخلاف بشأن ميزانية الدفاع والذي شمل سعي وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش لمراجعة مشتريات الطائرات المقاتلة الأمريكية إلى تأجيج التوترات العالية بالفعل داخل حكومة نتنياهو، التي توترت بسبب الانقسامات حول كيفية التعامل مع حرب غزة.