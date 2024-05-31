جامعة سوهاج: تركيب جهاز قسطرة بـ33 مليون جنيه وزيادة أسرة عناية الصدرية

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة لا تألو جهدا في دعم منظومة الرعاية الصحية داخل المحافظة، سواء كان على مستوى الارتقاء بالمستشفيات الجامعية الحالية من حيث زيادة القدرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من المترددين، أو بإنشاء مستشفيات جامعية جديدة في تخصصات الجراحات التخصصية، والأطفال والحروق، وذلك في ضوء الاهتمام المستمر من الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير الخدمات الصحية ودعم المستشفيات الجامعية خاصة بمحافظات الصعيد.

مستشفيات جامعة سوهاج

وفي هذا السياق، قال النعماني إنه تم إضافة بعض من الوحدات المستحدثة بالمستشفيات الجامعية بمقريها الجديد والقديم، وهي وحده توليد الأكسجين الطبي من الهواء، وذلك تخفيضا للنفقات للاستغناء عن الأكسجين الطبي المسال، إلى جانب تركيب جهاز القسطرة الجديد، والذي تم شراؤه بتكلفه 33 مليون جنيه، حيث يمتلك الجهاز تقنيات عالية الجودة والدقة والتي ستساهم في استيعاب عدد أكبر من المرضى والقضاء علي قوائم الانتظار، ليصبح عدد أجهزة القسطرة اثنان على أعلى مستوى تقني.

تركيب وتجهيز جهاز أشعة مقطعية جديد ماركة سيمنز الألمانية

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، أنه تم أيضا الانتهاء من تركيب وتجهيز جهاز أشعة مقطعية جديد ماركة سيمنز الألمانية ليصبح بالمستشفى عدد 2 جهاز أشعه مقطعية، يتم تبادل العمل بينهم تفاديا لحدوث أي أعطال عارضة، إلى جانب دعم المستشفى بعدد ثلاثة أطقم آلات جراحية للاستكشاف الجراحي بقيمه 300 ألف جنيه لمواجهة الضغط المتزايد للحالات الجراحية، مضيفا أنه جار زياده الطاقة الاستيعابية لعناية الأمراض الصدرية لتصبح 20 سريرا عناية أمراض صدرية، بدلا من 7.