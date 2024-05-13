وزير التعليم العالي: 3 مليارات جنيه إضافية لدعم مخصصات المستشفيات الجامعية

شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشات حول زيادة مخصصات المستشفيات الجامعية، إذ تساءل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن التوصية التي أصدرتها اللجنة من قبل بشأن زيادة مخصصات دعم المستشفيات الجامعية بقيمة 3 مليارات جنيه لشراء المستلزمات وما يتعلق بالمستشفيات.

زيادة مخصصات المستشفيات الجامعية

وقال الدكتور وليد أنور، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: «وزارة المالية صرفت فقط مليار و400 مليون جنيه من المبلغ المخصص».

افتتاح 7 مستشفيات جامعية

وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيجري افتتاح 7 مستشفيات جامعية تابعة للجامعات الخاصة؛ لافتا إلى أنها ستمثل إضافة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين إلى جانب المستشفيات الجامعية القائمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها (جامعات ومستشفيات جامعية).