المستشفيات الجامعية تكثف الاستعدادات لاستقبال شم النسيم

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

زيادة عدد الأطباء المُناوبين في الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة

وكلف عاشور في بيان صادر اليوم، برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى، بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

توافر المُستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية

وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توافر المُستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.