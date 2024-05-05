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المستشفيات الجامعية تكثف الاستعدادات لاستقبال شم النسيم

كتب:

بسمة عبدالستار
11:44 ص | الأحد 05 مايو 2024
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

زيادة عدد الأطباء المُناوبين في الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة

وكلف عاشور في بيان صادر اليوم، برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى، بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

توافر المُستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية

وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توافر المُستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

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بقلم بسمة عبدالستار