مقاطعة بريطانية تتحول إلى مدينة أشباح بسبب سلوك سكانها.. ماذا فعلوا؟

حالة من اليأس يعيشها سكان مدينة ديربي، التي حصلت على لقب أسوأ مدينة في بريطانيا يمكن زيارتها، ووصفها البعض بأنها «مكب نفايات متهدم»، أو على الأرجح «مدينة أشباح»، كما يتصف سكانها بالسلوك العنيف.

وصُفت ديربي بأنها «مدينة للأشباح» وذلك بعد استطلاع رأي لأكثر من 4 آلاف شخص قاموا بزيارة المدينة، وجاء التقييم بناء على تجربتهم الشخصية خلال العامين الماضيين، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل البريطانية».

مدينة بريطانية مهجورة

حصلت المدينة على نجمتين فقط في الطعام والإقامة، وأيضا المعالم الثقافية ومناطق الجذب السياحي فضلا عن مناطق التجول، فيما احتلت المرتبة الأخيرة من بين 62 مدينة بريطانية، الأمر الذي جعل حالة اليأس والصدمة تسيطر على جميع سكان المدينة.

سبب تحويل المدينة إلى أشباح

المدينة أصبحت مهجورة لدرجة أن سكانها يصفوها بـ«مكان نفايات متهدم»، على الرغم أنها في يوم من الأيام كانت من أفضل المدن البريطانية، بينما الآن أصبحت أغلب وحداتها السكنية فارغة، وليس هناك سوى القليل من حيث الترفيه والتسلية.

وبعد استطلاع الرأي، رد مجلس ديربي منتقدا الاستطلاع، قائلاً إن المدينة مليئة بالمتاحف المثيرة للاهتمام، والحدائق التي تستضيف الأحداث الثقافية الكبرى والمطاعم الوفيرة بما في ذلك مطعم دارليز الحائز على نجمة ميشلان وأكثر من 200 حانة.

وتعد المدينة واحدة من أكثر المدن التي يمكن الوصول إليها بسهولة في المملكة المتحدة، كما أن بها أكبر عدد من الصم في البلاد.

وكانت مدينة ليفربول احتلت المرتبة الأولى، وتعادلت مدينتي إدنبره ويورك في المركز الثاني في فئة المدن الكبيرة، بينما احتلت تشيستر المركز الثاني في قائمة المدن المتوسطة، واحتلت دورهام وسانت أندروز المركز الثاني في فئة المدن الصغيرة.