أستاذ بجامعة الأزهر: إزالة أثر النوم من على الوجه سنة مهجورة عن النبي

أكد الدكتور عاصم عبد القادر، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أنه من السنن المهجورة عند القيام من النوم، هو مسح أثر النوم باليد اليمنى، لافتا إلى أن هذا الفعل هو من سنن سيدنا النبي.

تفاصيل صلاة النبي بالليل

واستشهد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «سنن مهجورة»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، بالحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس، أنه بات ليلة عند ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهي خالته ـ قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها، فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي.

وأضاف ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.

تدليك الوجه ينشط العقل والجسم

وتابع: «النبي مسح على وجهه الشريف بغرض إزالة أثر النوم، والعلم الحديث يقول إن تدليك الوجه بينشط العقل والجسم».