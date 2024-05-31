ترامب: أتفوق على بايدن في استطلاعات الرأي.. ويحاولون تقييد حملتي الانتخابية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: «الأوضاع في بلادنا مخزية وشائنة بحق الديمقراطية، ومحاكمتي لم تكن عادلة ولم يسمح لي باستخدام خبير انتخابي»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف أن قاضي محكمة نيويورك لم يترك الشهود يتحدثون بحرية أثناء محاكمته، و كان هناك تزوير في سجلات الأعمال، والمحاكمة كانت فاسدة ولم تتم الاستجابة لمطلبه بتغيير قاضي المحكمة.

وتابع: «المحاكمة ضدي في نيويورك غير عادلة والقاضي متآمر وأدعو إلى سجنه فورا، و تقدمت بـ6 نقاط على بايدن بعد إدانتي في نيويورك».

وأكمل: « أتفوق على بايدن في استطلاعات الرأي ويعملون على تقييدي لمنعي من مواصلة الحملة الانتخابية».