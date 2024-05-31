أول رد فعل من أنصار ترامب بعد الحكم عليه بـ34 تهمة.. يدعون إلى تمرد مسلح

أدان القضاء الأمريكي الرئيس السابق ومرشح الرئاسة الحالي، دونالد ترامب بـ 34 تهمة جنائية في قضية أموال الصمت، ليعلق على ذلك قائلًا بأن إدانته صدرت من محكمة فاسدة ومزورة وأن ذلك وصمة عار في التاريخ الأمريكي، وهو ما أيد أنصاره ودفعهم لوصف الإدانة على أنها دليل على انهيار النظام السياسي في الولايات المتحدة وفقا لوكالة «رويترز».

أنصار ترامب يدعون إلى تمرد مسلح

وبعد أن أصبح ترامب أول رئيس أمريكي في التاريخ أدين بارتكاب جريمة غمر أنصاره مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات للقيام بأعمال انتقامية وشغب وحتى القيام بتمرد مسلح لإصلاح النظام السياسي الأمريكي الذي وصفوه بأنه إنهار على يد إدارة الرئيس، جو بايدن.

ودعا البعض إلى القيام بثورة على النظام الحاكم حاليًا، وأخرون إلى القيام بأعمال انتقامية من القاضي الذي أدان ترامب، وشنقه إلى جانب هيئة المحلفين.

وبحسب رويترز، قال أحد أنصاره على منصة «تروث سوشيال»، يجب أن يعرف ترامب إنه في ضهره جيش مستعداً للقتال والموت من أجله.. سأحمل السلاح إذا طلب مني ذلك.

محاكمة ترامب

وأدانت هيئة محلفين مكونة من 12 عضوا ترامب يوم الخميس بتزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي لإسكات نجمة إباحية عن لقاء جمع بينهما قبل انتخابات عام 2016.

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في 11 يوليو، قبل أيام من الموعد المقرر لترشيح الحزب الجمهوري رسميًا لترامب لمنصب الرئيس قبل انتخابات الخامس من نوفمبر. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ومن المتوقع أن يستأنف الحكم وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.