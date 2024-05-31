فرنسا تحبط هجوما إرهابيا قبل أسابيع من أولمبياد باريس

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الجمعة، عن إحباط مخطط إرهابي لمهاجمة مباراة كرة قدم خلال أولمبياد باريس، موضحة أنها أوقفت شيشانيا خلال عملية إحباط المخطط.

وبحسب إذاعة «أوروبا»، فإن أجهزة المخابرات الفرنسية قدمت توصية بإلغاء خطط حفل الافتتاح الكبير لأولمبياد باريس 2024، بسبب مخاوف أمنية.

مدة البطولة وتأمينها

وسيكون حفل افتتاح الأولمبياد بالعاصمة باريس، في 26 يوليو المقبل، على نهر السين، وسط عرض بالقوارب للرياضيين وعشرات الآلاف من المتفرجين الذين يشاهدون الإجراءات على طول ضفتيه.

وتستمر البطولة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، بتأمين من نحو 45 ألف عنصر شرطة، و18 ألف جندي و22 ألف حارس أمن خاص.