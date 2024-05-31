فرنسا تتراجع عن دعوة روسيا للاحتفال بالذكرى 80 لإنزال النورماندي

تراجعت فرنسا عن دعوة روسيا للاحتفال بالذكرى الـ80 لإنزال نورماندي، حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية أن موسكو لم يتم دعوتها أو أي ممثل من الكرملين إلى الاحتفال، بحسب بيان صادر عن قصر «الإليزيه».

وكانت روسيا مدعوة، باستثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور الاحتفال بذكرى إنزال نورماندي، وبررت الرئاسة الفرنسية تراجعها عن دعوة روسيا بسبب الحرب بينها وبين أوكرانيا.

ماكرون أعلن قبل أيام دعوة موسكو

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا ممثل عن الحكومة الروسية لحضور الاحتفال، وأثار ذلك حينها غضبًا داخل البيت الأبيض، بحسب ما أعلن مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

ما هي عملية إنزال نورماندي

وتعد عملية إنزال نورماندي في 6 يونيو عام 1944، هي أكبر عملية غزو بحري في التاريخ تمت على سواحل منطقة النورماندي شمال غربي فرنسا، وكانت أثناء الحرب العالمية الثانية، وقد ساهمت في انتصار الحلفاء على الجبهة الغربية ضد ألمانيا النازية.