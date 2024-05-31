«المصريين الأحرار»: الحوار الوطني يناقش غدا آليات تحويل الدعم العيني لنقدي

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس الشيوخ أن غدًا سيتم مناقشة آليات تكليف الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى نقدي بمجلس أمناء الحوار الوطني.

الحكومة تُكلف الحوار الوطني

وأضاف «خليل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج اليوم، المُذاع عبر قناة dmc، أن الحكومة تُكلف الحوار الوطني بهذا ترسيخًا للهدف الرئيسي، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن ذلك يُعطينا رؤية للتشاركية في كل قرار، فالحوار الوطني منصة لكل الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني.

أهداف حزب المصريين الأحرار منذ نشأته

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار أن فكرة تحويل الدعم العيني لنقدي أحد أهداف حزب المصريين الأحرار منذ نشأته، وكانت العبارات أحد الشعارات التي تم استخدامها في الحملة الانتخابية عام 2015 ليصل الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة أهميته لوصوله لمستحقيه، لأن هناك إهدارا كبيرا في الدعم العيني ويجب طرحه للحوار المجتمعي، ومناقشة آلية من يستحق الدعم وقيمة الدعم والمراقبة والمتابعة وأن يصل الدعم لمستحقيه.