الحوار الوطني يجتمع غدا لمناقشة ملفات الأمن القومي والأوضاع في غزة

عندما انطلق الحوار الوطني، وضع لنفسه أطرًا، من عدم التطرق للسياسة الخارجية والأمن القومي، لكن عندما تحدث تغيرات فى المجتمع والإقليم يجب أن يكون هناك تفاعلًا من المجتمع مع هذه الأحداث، خاصة عندما يكون على درجة من الخطورة، وانطلاقا من الدور الهام الذي يلعبه الحوار الوطني في التوصل إلى الأطروحات والحلول الهامة في القضايا المطروحة، ونجاحه خلال المرحلة الأولى منه، في التوصل إلى مخرجات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ويجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني غدا لمناقشة ملفات الأمن القومي المصري، الذي أكدت القيادة السياسية على أنه خط أحمر، لا نقبل المساس به، والسياسيات الخارجية، نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها، بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فعلى مدار عامين أحرزت تجربة الحوار الوطني غايتها، من خلال فتح الأفق والمساحات المشتركة للمناقشات من قبل المتخصصين والأحزاب والمسؤولين، من خلال التوافق.

ضرورة إدخال الأمن القومي في مناقشات الحوار الوطني

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس يعقد اجتماعه غدا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن ضرورة إدخال الأمن القومي في مناقشاته، مما يسهم في فتح افاق جديدة للنقاش حول قضايا السياسة الخارجية المشتعلة فى الإقليم، كما يدعم الخروج بمخرجات تدعم صانع القرار فى مواجهة هذه التحديات.

وأضاف عبد القوي في تصريح لـ«الوطن» أن مناقشة قضايا الأمن القومي والأوضاع في غزة، يأتي انطلاقا من حرص إدارة الحوار الوطني علي دعم الموقف المصري الذي اتسم بالثبات والرسوخ فى التعامل مع القضية الفلسطينية ، مشيرا الي ان الرئيس السيسي يحرص على عدة ثوابت للدولة أهمها عدم السماح بتصفية القضية ورفض التهجير القسري، فضلا عن الحرص الكامل على تقديم المساعدات ونفاذها، وحماية الأمن القومي المصري.

مصر قدمت كل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية

وأكد أن مصر لم تألُ جهدا في دعم القضية من خلال تواصل الرئيس المستمر مع قادة العالم ونجاحه في حشد رأي عام دولي عالمي داعم للقضية، ما يعكس التأثير القوي لدعم مصر للقضية، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت كل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية من أجل نيل الأشقاء، حقوقهم المشروعة، موضحا أن موقف مصر اتسم بالثبات والتوازن والعقلانية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، وقيادتها السياسية قدمت دعما غير مسبوق للقضية الفلسطينية، واضحة في الاعتبار المصالح القومية العليا المصرية والعربية.