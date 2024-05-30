كاتب صحفي: إحالة ملف الدعم النقدي إلى الحوار الوطني خطوة مهمة

قال الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، إنه خلال السنوات الماضية كان هناك شد وجذب ومعارضين وموافقين حول فكرة الدعم العيني أم الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن إحالة هذا الملف إلى الحوار الوطني ضرورة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه في هذا الإطار، فإن هناك أموالا كثيرة بالمليارات تضيع في هذا الطريق، مشيرًا إلى أن هذه الأموال لا يستفاد منها المستحقين للدعم، كما أنها نقطة من الضروري التركيز عليها، ولذلك كان من الضروري إحالة هذا الملف الى الحوار الوطني.

دور الحوار الوطني

وتابع: «أري أن الحوار الوطني سيخرج بمحددات، وسيستمع الى كل وجهات النظر، وسيستمع إلى كل أطياف المجتمع المصري، ومهمة إحالة هذا الملف إلى الحوار الوطني وهي دور مهم جدًا وشجاعة من الحكومة المصرية في فكرة طرح قضية الدعم على الحوار الوطني سواء كان هيبقي عيني أو نقدي».

وأكمل: «الحوار الوطني سوف يلعب دورا مهما جدًا في هذه المسألة، سيسمع لكل الأطراف، وهيتكلم في المليارات اللي خارجة من الدولة اللي بتروح للمستحقين، هل هى بالكامل بتروح للمستحقين؟».