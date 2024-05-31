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بايدن يكشف عن مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.. يعتمد على 3 مراحل

كتب:

منتصر سليمان
09:28 م | الجمعة 31 مايو 2024
الرئيس الأمريكي جو باين

الرئيس الأمريكي جو باين

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، بعد اتصالات دبلوماسية مكثفة في مصر وقطر وإسرائيل.

وأضاف بايدن خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخطة تشمل 3 مراحل، تبدأ عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم، ثم يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لإعادة اعمار القطاع.

وتابع: «المرحلة الأولى تستمر 6 أسابيع، وسوف تشمل وقف إطلاق للنار كامل وتام، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي فى غزة، وإطلاق عدد من الرهائن، بما في ذلك النساء والشيوخ والجرحي، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين، والمحتجزين الأمريكيين، وإضافة الى ذلك بعض الجثث من الرهائن سوف ترسل الى عائلاتهم».

وأكمل: «المساعدات الإنسانية سوف تستمر وسيجري الدفع بـ600 شاحنة في غزة سوف تستمر في العمل كل يوم مع وقف إطلاق النار».

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