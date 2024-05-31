بايدن: هناك حاجة للتركيز على إنهاء الحرب في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أود أن أعطى بعض التركيز على الأزمة في غزة، وعلى مدار 7 أشهر الماضية كان هناك الكثير من النقاشات التى تم التركيز عليها ليس بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «وربما كان هناك بعض القرارات الهشة ولكن هناك حاجة إلى التركيز على إنهاء هذه الحرب، وأيضًا إطلاق سراح المحتجزين، وضمان أمن إسرائيل، وضمان مستقبل أفضل لغزة، بدون أن تكون حماس في السلطة، وأود أن أقدم الكثير من الأمل للإسرائيليين والفلسطينيين».