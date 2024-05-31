نزيف الاقتصاد والاعتراف بدولة فلسطين.. 5 تحديات تواجه حكومة «نتنياهو»

تعاني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من 5 أشياء، تعد بمثابة صداع يؤرق منام قادة الاحتلال.

وتتمثل أزمة إسرائيل في المظاهرات الليلية المستمرة ضد الحكومة، وسلسلة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، والحرائق الناتجة عن صواريخ الفصائل الفلسطينية، وكذلك مسّيرات حزب الله اللبناني، وأخيرا الخسائر الاقتصادية التي تنزف دولة الاحتلال بسببها.

Despite war needs, Israel's military should not get a 'blank check', says Bank of Israel Governor Amir Yaron



https://t.co/IFgGEQC3l6 — Steven Scheer (@StevenMScheer) May 30, 2024

نزيف الاقتصاد الإسرائيلي

كشف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عمير يارون، عن تأثير الحرب بقطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار الحرب واقترابها من الشهر الثامن، وذكر يارون، أن حرب غزة ستكلف ميزانية إسرائيل لعام 2025 حوالي 253 مليار شيكل (67.4 مليار دولار أمريكي) نفقات الدفاع، وهي عبأ كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، محذرا من منح الجيش الإسرائيلي «شيكاً على بياض».

ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي خسارة 9.4 مليار دولار أخرى من عائدات الضرائب بسبب الحرب، و6.2 مليار دولار للتعويض عن أضرار الحرب المباشرة.

الاعترافات الدولية بفلسطين في شهر تأسيس إسرائيل

كان شهر مايو شاهدا على احتفالات إسرائيل السنوية بذكرى التأسيس، ولكن تحول الأمر إلى نكسة لأول مرة بعد إعلان 4 دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي يمثل ضغطا دوليا على حكومة نتنياهو، فقد أعلنت دول إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا على الترتيب الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

مظاهرات وتصدع بالداخل الإسرائيلي

تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات ليلية شبه يومية أمام منزل رئيس الوزراء نتنياهو، من أجل المطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية وعزل حكومة نتنياهو، فيما يخرج زعيم المعارضة يائير لابيد مطالبا بعزل حكومة نتنياهو التي سجلت أكبر فشل في تاريخ إسرائيل.

مسيرات حزب الله اللبناني وجبهة مفتوحة على الجيش الإسرائيلي

تؤرق مسيرات حزب الله اللبناني الداخل الإسرائيلي بعد أن أصبحت قادرة على التحرك بمسافة أكثر من 2000 كيلومتر.

ويمتلك حزب الله المسيرات منذ قرابة 20 عاما، ولكنه أدخل مؤخرا مسيرات «مرصاد1»، و«مرصاد 2» ومسيرة «أيوب» التي استطاعت إسقاط المسيرات الإسرائيلية المتطورة مثل «هيرمز 450» و«هيرمز 900».

حرائق مستمرة وذعر في إسرائيل

يستمر رد الفصائل الفلسطينية على جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يتسبب في ذعر كبير في إسرائيل وهروب مستمر وانطلاق صافرات الإنذار بجانب وقوع حريق جزئي في بعض المستوطنات وكان أخرها إعلان موقع «تايمز أوف إسرائيل»، نشوب حريق في مستوطنة «معيان باروخ» الإسرائيلية شمال البلاد، نتيجة سقوط قذائف صاروخية من لبنان.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم الـ 235 على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.