نزيف الاقتصاد والاعتراف بدولة فلسطين.. 5 تحديات تواجه حكومة «نتنياهو»

تعاني حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من 5 أشياء، تعد بمثابة صداع يؤرق منام قادة الاحتلال.

وتتمثل أزمة إسرائيل في المظاهرات الليلية المستمرة ضد الحكومة، وسلسلة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، والحرائق الناتجة عن صواريخ الفصائل الفلسطينية، وكذلك مسّيرات حزب الله اللبناني، وأخيرا الخسائر الاقتصادية التي تنزف دولة الاحتلال بسببها.

Despite war needs, Israel's military should not get a 'blank check', says Bank of Israel Governor Amir Yaron



https://t.co/IFgGEQC3l6