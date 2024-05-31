«بايدن»: على حماس وإسرائيل الجلوس والتفاوض حول صفقة إنهاء الحرب

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنَّ الحرب على مدار الأشهر الماضية خلقت معاناة بسبب ويلاتها، فيما ارتفعت أصوات أطراف للتفاوض والوساطة، مطالبة بجلوس حماس على طاولة المفاوضات للتوقيع على صفقة لإنهاء هذه الحرب.

وتابع «بايدن»، خلال كلمته مساء اليوم بالبيت الأبيض، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «ربما تكون هناك اختلافات بشأن تفاصيل صفقة إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وعودة السكان إلى غزة وإعادة إعمارها، ولكن على حماس التفاوض بشأن هذه الصفقة، وعلى إسرائيل أن تتعهد بميثاق وتظهر مرونة من أجل الوفاء بهذا المقترح».

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه على مدار الأشهر الثمانية الماضية رأينا الكثير من الألم والمعاناة، سواء من جانب العائلات التي رأت أفرادها يقتلون بسبب هجمات «حماس»، أو المآسي والأحداث والعنف والوحشية في غزة.