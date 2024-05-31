رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«بايدن»: على حماس وإسرائيل الجلوس والتفاوض حول صفقة إنهاء الحرب

كتب:

منى صلاح
10:07 م | الجمعة 31 مايو 2024
الرئيس بايدن خلال إلقاءه كلمته مساء اليوم

الرئيس بايدن خلال إلقاءه كلمته مساء اليوم

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنَّ الحرب على مدار الأشهر الماضية خلقت معاناة بسبب ويلاتها، فيما ارتفعت أصوات أطراف للتفاوض والوساطة، مطالبة بجلوس حماس على طاولة المفاوضات للتوقيع على صفقة لإنهاء هذه الحرب.

وتابع «بايدن»، خلال كلمته مساء اليوم بالبيت الأبيض، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «ربما تكون هناك اختلافات بشأن تفاصيل صفقة إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وعودة السكان إلى غزة وإعادة إعمارها، ولكن على حماس التفاوض بشأن هذه الصفقة، وعلى إسرائيل أن تتعهد بميثاق وتظهر مرونة من أجل الوفاء بهذا المقترح».

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه على مدار الأشهر الثمانية الماضية رأينا الكثير من الألم والمعاناة، سواء من جانب العائلات التي رأت أفرادها يقتلون بسبب هجمات «حماس»، أو المآسي والأحداث والعنف والوحشية في غزة.

اقرأ المزيد:

بايدن: هناك حاجة للتركيز على إنهاء الحرب في غزة

«بايدن»: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ هجوم آخر مثل 7 أكتوبر

بعد قليل.. الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة حول الشرق الأوسط

ترامب: بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة والأقل كفاءة
بقلم منى صلاح