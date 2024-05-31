بايدن: الصفقة الإسرائيلية تتضمن الانسحاب من غزة وإعادة إعمار القطاع

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة حماس للموافقة على عرض جديد من إسرائيل يتضمن إطلاق سراح المحتجزين، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي الطريقة الأمثل للبدء في إنهاء هذا الصراع المميت.

المرحلة الأولى من الصفقة الإسرائيلية

وقال جو بايدن، خلال كلمته اليوم في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «أود أن أقول لكم بعض التفاصيل من أجل الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية، ولكن لابد من ضمان حماية المصالح، وكذلك المقترح ينص على إنهاء المفاوضات، التي لن تستغرق أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، ووقف إطلاق النار سوف يستمر طالما كانت المناقشات مستمرة».

المرحلة الثانية من الصفقة الإسرائيلية

وأضاف: «الولايات المتحدة ومصر وقطر سوف تضمن استمرار هذه المفاوضات، وكل الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في المرحلة الثانية سوف تبدأ فورًا».

وتابع: «تبدأ المرحلة الثانية بإطلاق سراح الرهائن المتبقين، بما في ذلك الجنود الرجال والقوات الإسرائيلية سوف تنسحب تمامًا من غزة، وطالما وافقت حماس بتعهداتها سوف يستمر وقف إطلاق النار وأيضًا وقف أي عدائيات».

المرحلة الثالثة من الصفقة الإسرائيلية

وأكمل: «في المرحلة الثالثة والنهائية، سوف تتم عملية إعادة إعمار غزة، وأى رهائن متبقية من القتلى سوف تعود الجثث إلى عائلاتهم، هذا ما وضعناه على طاولة المفاوضات، وهو ما نطالب تحقيقه لذا نحن بحاجة إلى تفعيل ذلك، ولابد للمواطنين الإسرائيليين أن يعلموا تمامًا أنه يمكن تحقيق هذا المقترح دون أي مخاطر أخرى، لأن هناك آثار ناجمة عن الإخلال بهذه الاتفاقات، بينما حماس في هذه المرحلة لن تكون قادرة على تنفيذ أي عمليات مشابهة للسابع من أكتوبر، طالما كان هناك التزاما بهذه التعهدات».

واختتم الرئيس الأمريكي: «أعلم أن هناك الكثير من الإسرائيليين الذين لا يتفقون على هذه الخطط، ونحن لا نسمح باستمرار الحرب، لمدة أعوام، ولابد من وضع الرهائن في الأولوية، ووقف أي اقتتال ودعم هذه الصفقة والمقترح».