دواء جديد لعلاج السرطان عن طريق حقنة مضادة.. حلم أصبح حقيقة

مرض السرطان من أخطر الأمراض، التي قد تؤدي إلى الوفاة، فيما يواجه المصابون العديد من الصعوبات بسبب طرق العلاج، لكن مع التقدم الذي يشهده المجال الطبي، توصل العلماء إلى لقاح جديد يقضي على المرض.

لقاح السرطان

بعد العديد من الدراسات والأبحاث، بدأت التجارب السريرية على لقاح لمحاربة السرطان في إنجلترا، يعمل على مساعدة الجهاز المناعي، لتحديد الخلايا السرطانية ومقاومتها، ومن ثم القضاء عليها.

طريقة تصنيع اللقاح

من المفترض أن يجري تصنيع اللقاح، لكل مريض بالسرطان، بعد أخذ عينة من الورم، وتصنيع حقنة مضادة لنوع السرطان، الذي يعاني منه المريض، على أن تستغرق هذه العملية أسابيع قليلة، لكي يتمكن مصاب السرطان، من الحصول على الحقنة المضادة الخاصة به.

أنواع السرطان واللقاح

هناك العديد من أنواع السرطان، ويجري العلماء الأبحاث اللازمة، على أكثر من نوع للسرطان، لتحديد مدى كفاءة اللقاح على هذا النوع، لكن بشكل مبدأي يرى القائمون على هذه التجربة، الحصول على نتيجة إيجابية، لدى المرضى المصابون بسرطان القولون والمستقيم، والرئة والمثانة والبنكرياس والكلى.

تحقق الحلم

التوصل إلى علاج ولقاح للسرطان، يعد بمثابة الحلم الذي يحلم به جميع أطباء الأورام، وبحسب ما ذكره استشاري الأورام رأفت سويلم، خلال حديثه لـ «الوطن»، فإنه من الصعب الحكم على هذه التجربة في الوقت الراهن، خاصةً أن مرحلة التجارب السريرية قد تستمر لسنوات عديدة، لكنها تعد خطوة جيدة للطب، مؤكدًا ضرورة انتظار الحصول على نتائج التجربة، قبل الحكم على اللقاح.