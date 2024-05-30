7 معلومات عن لقاح mRNA المنتظر.. يحمي البشر من خطر إنفلونزا الطيور

تصنف إنفلونزا الطيور، ضمن أشهر أنواع العدوى وأكثرها انتشارًا، ودائما ما يثار القلق والمخاوف من انتقال الفيروس إلى البشر، قبل أن يحلل الباحثون عددًا من اللقاحات، ويتوصلوا إلى لقاح mRNA التجريبي، والذي أثبت فعالية ملحوظة خلال التجربة.

تجربة لقاح mRNA لمواجهة إنفلونزا الطيور

توصل الباحثون إلى نتائج مبشرة بشأن عددًا من اللقاحات وفعاليتها في حماية الحيوانات والبشر من الإصابة بإنفلونزا الطيور، من بينها لقاح mRNA الذي أفادت الدراسة بفعاليته في الوقاية من الأمراض وتجنب الوفاة بالفيروس، بعد تجربته على عدد من فئران التجارب والقوارض، وفقًا لما نشرته مجلة «Human Vaccines & Immunotherapeutics».

معلومات عن لقاح mRNA

نستعرض بعض المعلومات عن لقاح mRNA، الذي توصلت الدراسة إلى فعاليته في مواجهة إنفلونزا الطيور:

يعرف بالحمض النووي الريبي المرسال أو mRNA.

لقاح mRNA شكل من أشكال الحمض النووي، يساعد على إخبار الخلايا بما يجب فعله، وفقًا للمعلومات الموجودة في الحمض النووي.

يعتبر mRNA جزءًا مؤقتا من الشفرة الوراثية.

تظهر تقنية mRNA نتائج مبشرة لعلاج السرطان مثل سرطان الجلد أو البنكرياس.

تستخدم هذه التقنية في لقاحات الإنفلونزا الموسمية، إلى جانب الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وكذلك فيروس نقص المناعة البشرية.

تشمل الأبحاث الأخرى لـmRNA البحث عن طريقة جديدة لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

يجرى فحص تقنية mRNA لاستخدامها أيضًا كبديل محتمل وفعال للعلاج الجيني، خاصة في الحالات الصعبة مثل داء الخلايا المنجلية.

آلية عمل لقاح mRNA

أوضح موقع «مايو كلينك»، آلية عمل لقاح mRNA، موضحا أنه يعطي تعليمات للخلايا لإنتاج بروتين S، وبعد تلقي اللقاح، تبدأ خلايا العضلات في إنتاج قطع بروتين S، وتوزعها على أسطح الخلايا، مما يحفز جسدك لتكوين الأجسام المضادة، ففي حالة تعرضك للإصابة لاحقًا ستعمل هذه الأجسام المصابة على محاربة الفيروس وحمايتك من الإصابة.

ويقول الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال تصريح لـ«الوطن»، إن هناك قلقًا بشأن انتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر، وهو ما بنيت عليه هذه الدراسة، خوفًا من تحقق تلك الاحتمالية مستقبلًا، لذا من الممكن أن يساهم اللقاح في مواجهة الفيروس في هذه الحالة، ويساهم في منع انتقال العدوى إلى البشر.