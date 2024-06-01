آخر أخبار غزة.. دمار شامل في مخيم جباليا والفصائل الفلسطينية ترد على بايدن

يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، بينما ما زالت مفاوضات الوسطاء تبحث سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي السطور التالية، تقدم «الوطن» آخر أخبار غزة خلال الساعات الماضية.

وآخر أخبار غزة ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

انتشال جثامين الشهداء بعد الانسحاب الإسرائيلي من جباليا

وانتشلت فرق الإسعاف والدفاع المدني، أكثر من 70 شهيدًا بينهم 20 طفلًا، من تحت الأنقاض في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.

وتستمر محاولات البحث عن المفقودين بين ركام المنازل والمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء، ولم تسلم مراكز «الأونروا» من التدمير والتخريب، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبدا الدمار واضحًا في بلدة جباليا ومخيمها، وبيت لاهيا، بعدما انسحبت منها قوات الاحتلال وتركتها خاوية على عروشها، عقب 20 يوميًا من القصف المتواصل، حسبما أوضحت وسائل إعلام محلية.

الفصائل الفلسطينية ترد على صفقة «بايدن»

ومن أبرز أخبار غزة، صفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين على 3 مراحل، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بأنها تنظر بإيجابية إلى خطاب بادين.

وقالت الفصائل، في بيان: «مستعدون للتعامل بشكل إيجابي وبناء، مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة».