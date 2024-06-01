7 استقالات بإدارة بايدن منذ بدء حرب غزة.. السر في «الأسلحة الفتاكة»

منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، توالت الاستقالات في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب سياستها في التعامل مع الحرب على غزة، والأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر.

آخر تلك الاستقالات جاءت من ستايسي جيلبرت، المسؤولة الكبيرة في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والتي كشفت عن فضيحة واشنطن في مسألة المساعدات الإنسانية بغزة.

صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قالت إن «جيلبرت» أرسلت بريدًا إلكترونيًا يوم الثلاثاء الماضي، أوضحت فيه عزمها الاستقالة، بسبب اكتشافها أن الإدارة الأمريكية كذبت بشأن عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية بغزة، فواشنطن قالت إن تل أبيب لم تعرقل المساعدات، وما اكتشفته عكس ذلك، وأن تقرير الخارجية الأمريكية السابق بشأن استخدام الاحتلال للأسلحة الأمريكية، كان خطأ بالكامل.

وجاء في التقرير، الذي أرفقه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى الكونجرس، أن إسرائيل استخدمت بالفعل أسلحة أمريكية الصنع بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي، لكنه لم يصل إلى حد التوصل إلى نتيجة نهائية، بسبب نقص الأدلة.

وقدم 7 مسؤولين استقالتهم، من بينهم 4 في وزارة الخارجية الأمريكية، وتستعرض «الوطن» أبرزهم:

جوش بول

جوش بول، كان يعمل كمدير لشؤون الكونجرس والشؤون العامة في مكتب السياسة العسكرية بوزارة الخارجية، الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة إلى الدول الأجنبية، وبعد 11 عامًا من العمل داخل الإدارة، أعلن استقالته علنًا: «سأغادر لأنني أعتقد أن بلادنا توفر الأسلحة الفتاكة لإسرائيل»، وتحدث أيضًا حول طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

طارق حبش

استقال طارق حبش وكان يعمل في وزارة التعليم الأمريكية، في 4 يناير الماضي، بسبب فشل إدارة جو بايدن في التعامل مع الحرب على غزة، وكتب قائلًا: «لا أستطيع أن أبقى صامتًا بينما تغض الإدارة الطرف عن الفظائع التي ترتكب ضد حياة الفلسطينيين الأبرياء».

أنيل شيلين

واستقالت أنيل شيلين، مسؤولة الشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، في 27 مارس، متهمة الإدارة الأمريكية بتسهيل ارتكاب الفظائع في غزة، وقالت: «أنا غير قادرة على خدمة إدارة تسمح بمثل هذه الفظائع».

هالة رحريت

استقالت هالة هاريت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 25 أبريل الماضي، واعترضت على الدبلوماسية الأمريكية في التعامل مع الحرب في غزة.

ليلي جرينبيرج

أعلنت ليلي جرينبيرج، المساعدة الخاصة لرئيس الأركان في وزارة الداخلية الأمريكية، في 16 مايو الماضي استقالتها بسبب دعم الإدارة الأمريكية للهجمات الإسرائيلية على غزة، كما كشفت أن الإدارة الأمريكية تمول إسرائيل بالسلاح والمساعدات، لمواصلة هجومها ضد المدنيين.