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الرئيس الأمريكي: القضاة أكدوا أن ترامب مذنب.. ويجب تحقيق العدالة

كتب:

حسن سمير
08:52 م | الجمعة 31 مايو 2024
جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

أكد جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أن القضاة أكدوا أن دونالد ترامب مذنب، والـ34 تهمة حقيقية ويجب تحقيق العدالة.

وأوضح أن هناك بعض المعارضين والأفراد، لا يرغبون السماع لهذه الحقائق، وهذا النظام للعدالة، ولا بد من احترامه بشكل كامل، مشددا على أنه «لن نسمح لأي طرف أن يهدمه»، وفق حديثه خلال كلمته بمؤتمر صحفي حول الشرق الأوسط، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

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