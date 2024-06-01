«قتال من أجل أمريكا».. هل تؤدي إدانة ترامب بـ34 تهمة إلى حرب أهلية؟

سيطرت إدانة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الذي يرغب في الترشح للرئاسة، على الرأي العام في الولايات المتحدة، وسط تكهنات عن احتمالية تحول الصراع السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى أعمال عنف أو حرب أهلية، ما يعيد إلى الأذهان أحداث اقتحام مبنى الكونجرس بعد خسارة ترامب أمام جو بايدن في العام 2020.

وكانت محكمة مانهاتن الأمريكية، أدانت دونالد ترامب في القضية الجنائية التاريخية «أموال الصمت»، التي يُحاكم فيها بتهمة دفع أموال لممثلة أمريكية لكسب صمتها، وعدم الإفصاح عن علاقته بها، ورأت هيئة المحلفين أنه مذنب في جميع التهم الـ34، بينما سيصدر الحكم النهائي يوم 11 يوليو المقبل.

ترامب ينتقد المحكمة

وانتقد «ترامب» أمس الجمعة، محاكمته قائلًا إنها «مزورة»، مشيرًا إلى أنه سيستمر في القتال من أجل أمريكا، مضيفًا: «أنا على استعداد للقيام بكل ما يتعين علي القيام به لإنقاذ بلدنا وإنقاذ دستورنا، هو شرف عظيم»، حسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وعلّق محمد العالم، الخبير في الشأن الأمريكي على إدانة دونالد ترامب، وما إذا كانت ستشعل حالة من العنف والفوضى في أمريكا أم لا، قائلًا إن إدانته في حد ذاتها تمثل عائقًا في مسيرته الانتخابية، لأنها تسبب عزوف بعض الأمريكيين عن اختياره رئيسًا في الانتخابات المقبلة، وذلك لرفضهم فكرة الرئيس المُدان.

إدانة «ترامب» لا تنهي آماله الانتخابية

وأكّد «العالم» لـ«الوطن»، أن إدانة «ترامب» لا تنهي آماله الانتخابية لأن منافسه جو بايدن فقد الكثير من شعبيته، في آخر عامين، وبالتالي الإدانة نفسها لا تُشعل الأحداث العنيفة، لكنها يمكن أن تشكل مقدمة لتصور المنافسة في الشهر الأخير من الانتخابات، مشيرًا إلى أنه مع استمرار خطاب «ترامب» الذي يشكك في نزاهة المحاكمة، ربما تؤدي خسارته الانتخابات نفسها إلى أحداث عنف.

أحداث عنف مرتقبة

وأشار الخبير في الشأن الأمريكي إلى أن «ترامب» ما زال عازمًا على الترشح، والدستور لا يمنعه، ومعظم المؤيدين له مستقطبون نتيجةً لتصريحاته، وفشل «بايدن» في العامين الأخيرين، ومعظمهم متشبعون بنظرية المؤامرة ضده، وبالتالي قناعتهم وخطاب ترامب سيؤديان بالطبع إلى أحداث عنف.