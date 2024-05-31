تفاصيل إدانة دونالد ترامب في القضية الجنائية التاريخية

أعلنت المحكمة في مدينة مانهاتن الأمريكية، إدانة الرئيس السابق والمرشح للانتاخبات الأمريكية المقبلة دونالد ترامب في القضية الجنائية التاريخية «أموال الصمت»، التي يُحاكم فيها بتهمة دفع أموال لممثلة أمريكية لكسب صمتها، وعدم الإفصاح عن علاقته بها.

دونالد ترامب مذنب في جميع التهم الـ34

وأدانت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا، ورأت أن دونالد ترامب مذنب في جميع التهم الـ34 المٌتعلقة بتزوير سجلات الأعمال فيما يتعلق بدفع أموال مقابل الصمت للممثلة الأمريكية قرب نهاية الحملة الرئاسية لعام 2016.

وقال القاضي خوان ميرشان، إن النطق بالحكم على «ترامب» سيصدر في 11 يوليو، قبل 4 أيام فقط من بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، بحسب شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، سيعلن فريق دفاع ترامب استئناف الحكم الصادر بحق الرئيس السابق.

ما هي هيئة المحلفين؟

وهيئة المحلفين هو نظام يشترك فيه المواطن لتطبيق العدالة الجنائية بناءً على الأدلة والحقائق وهم أشخاص ليس لهم علاقة بالقانون الجنائي، وسيكونون أمام فرصة تاريخية في حياتهم للوقوف أمام دونالد ترامب والحُكم عليه في قضية الرشاوى لكسب صمت ممثلة أفلام إباحية وعدم الإفصاح عن علاقتها معه.

قضية دونالد ترامب

يذكر أن دونالد ترامب دفع أموالًا لممثلة أمريكية لكسب صمتها وعدم الإفصاح عن علاقتها به قبيل انتخابات عام 2016، والتي فاز بها «ترامب» على منافسته هيلاري كلينتون.