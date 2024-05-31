يوم مخزٍ في تاريخ أمريكا.. «ترامب» يعلق على إدانته بالقضية الجنائية التاريخية

علق الرئيس السابق والمرشح الحالي للانتخابات الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب على إدانته في القضية الجنائية التاريخية «أموال الصمت»، قائلًا إن مٌحاكمة مٌزورة ومُخزية، كما وصف حُكم الإدانة الصادر بحقه بأنه «عارًا».

وأضاف دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تتعرض للتزوير والتزييف من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، مشيرًا إلى أنه سٌيناضل من أجل البلاد والدستور.

ترامب يصف الحكم الصادر ضده بـ«الفاسد»

وأوضح أن الحكم ضده «فاسد أصدره قاض مٌثير للجدل وهذه المعركة لم تنته بعد»، وأن الحكم الحقيقي سيكون يوم 5 نوفمبر، في إشارة إلى الانتخابات الأمريكية المٌقبلة ضد الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.

واستكمل: «أنا رجل بريء، أنا أٌقاتل من أجل بلادنا، أنا أٌقاتل من أجل دٌستورنا، أعتقد أنه ما يحدث هو وصمة عار، وسنٌواصل القتال، سنٌقاتل حتى النهاية وسننتصر لأن بلادنا ذهبت إلى الجحيم».

رئيس مجلس النواب: يوم مخز في تاريخ أمريكا

بينما علق رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون على إدانة دونالد ترامب، بأنها مٌخزية، قائلًا: «يوم مٌخزٍ في تاريخ أمريكا»، وعبر عن غضبه من الحكم الصادر ضد الرئيس السابق، ويعد «جونسون» وهو جمهوري، من مؤيدي دونالد ترامب منذ فترة طويلة.

إدانة دونالد ترامب في المحاكمة الجنائية

وكان دونالد ترامب أدين في 34 تهمة بعد المحاكمة الجنائية التي استمرت لأسابيع، المعروفة بـ«أموال الصمت»، والمتعلقة بدفع أموال «رشوة»، لممثلة أمريكية مقابل كسب صمتها وعدم الإفصاح عن علاقتها به، وذلك قبيل الانتخابات الأمريكية عام 2016، والتي كسبها «ترامب» ضد هيلاري كلينتون.