أستاذ دراسات بيئية: عام 2023 شهد أكبر متوسط للحرارة عالميا

تعليقًا على موجات الحر التي تجتاح العالم، قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إنّ درجات الحرارة سجلت أكبر ارتفاع في العالم خلال العام الماضي، لترتفع عن المتوسط الطبيعي بنحو 0.18 درجة مئوية.

عام 2023 شهد أكبر متوسط للحرارة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الأسبوع الأول من يونيو العام الماضي، جرى تسجيل زيادة في درجات الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية عن الطبيعي، وبالتالي 2023 شهدت أكبر متوسط للحرارة عالميًا.

تأثير ظاهرة النينو

وأشار إلى التخوفات من درجات الحرارة في العام الجاري، بسبب وجود ظاهرة «النينو»، موضحًا أنها سببت استمرار ارتفاع الحرارة بمنطقة المحيط الهندي حتى الآن.