مرض يصيب الجلد في درجات الحرارة المرتفعة.. احذر هذه العلامات و7 طرق للوقاية

في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، إلى الإصابة ببعض الأمراض، التي على رأسها ما يعرف بطفح الحر، والذي يصيب السطح العلوي من الجلد، والذي يحدث في الأجواء الحارة، ويبدأ بظهور بثور صغيرة، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى ظهور كتل عميقة ملتهبة على الجلد وفقًا لموقع «مايو كلينك».

احذر ظهور هذه العلامات على الجلد

يشار إلى طفح الحر إلى كونه أحد أنواع الطفح الجلدي، والتي تظهر عادة في شكل مجموعات أو نتوءات صغيرة ملتهبة تشبه البثور، التي يصاحبها حكة شديدة في الجلد، ويختفي طفح الحر عادة عندما تنخفض حرارة الجلد، إلا أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى التدخل الطبي للتعامل معها، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض أبرز العلامات التي تظهر على الجلد فيما يلي:

يُصاب البالغون عادةً بطفح حراري في ثنيات الجلد وفي المناطق التي تحتكّ فيها الملابس بالجلد.

يُصاب الرضّع بالطفح الجلدي في العنق والكتفين والصدر بشكل أساسي.

يظهر طفح الحر أيضًا في منطقة الإبطين وثنيات المرفقين والأربية.

الوقاية

الحرص على ارتداء ملابس واسعة وخفيفة تمتص الرطوبة من جلدك.

التقليل من الأنشطة البدنية قدر الإمكان.

ابق في الظل أو في مبنى مكيف الهواء.

استخدم مروحة لتوزيع الهواء.

حافظ على مكان نومك باردًا وجيد التهوية.

تجنب الكريمات والمراهم التي يمكن أن تسد المسام.

تجنب الأدوية التي تسبب العرق، مثل الكلونيدين وحاصرات مستقبلات بيتا والعقاقير أفيونية المفعول.

ومن جانبها أشارت إيمان سند، أخصائية الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى أن الطفح الجلدي يظهر عادة في صورة التهابات تقيحية، والتي من الممكن أن تظهر بصورة حادة، وخصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، التي قد تؤدي إلى حدوث التهابات، وتختلف درجتها بمجرد حدوث احمرار في الجلد إلى حدوث قاعات كبيرة ومن ثم حدوث تآكل في الجلد.