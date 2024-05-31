الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا.. أتربة وارتفاع شديد في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا السبت، مشيرة إلى استمرار تأثر البلاد بموجة حارة شديدة على كافة الأنحاء، تستمر حتى يوم الخميس المقبل، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، وحار على السواحل الشمالية، وليلاً يسود طقس معتدل على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء

وفي ظل الموجة الحارة حذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية

وتوقعت الأرصاد الجوية، حدوث اضطراب في حالة الملاحة البحرية، على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، مُشيرة إلى أن سرعة الرياح تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل 3.5 متر.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.