أسعار الأسمنت اليوم السبت 1-6-2024.. الطن تراجع 142 جنيها

تراجع متوسط أسعار الأسمنت اليوم السبت1-6-2024 في الأسواق بشكل كبير، حيث سجل الطن 2110 جنيهًا للأسمنت الرمادي سعر المصنع، ليصبح أدنى سعر للمستهلك نحو 1920 جنيهًا بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم، وفق آخر تحديث للسعر المعلن تسليم أرض المصنع، الذي تراجع 142 جنيهًا للطن، وارتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت اليوم

وفيما يلي سعر طن الأسمنت في مصر اليوم:

سعر الأسمنت الرمادي 2110 جنيهات للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1930 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1930 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت النصر 1920 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العسكري 1950 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيهًا للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2020 جنيهًا للطن.

ما الذي يحدد أسعار الأسمنت؟

وتدخل العديد من العوامل في تحديد أسعار الأسمنت بينها العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والمواد الخام وقيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك واردات المواد الخام من الخارج.