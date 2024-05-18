أسعار الأسمنت اليوم السبت 17-5-2024.. الطن يسجل 2235 جنيها

سجل سعر طن الأسمنت اليوم السبت 17-5-2024 في الأسواق، لطن الأسمنت الرمادي 2235 جنيهًا، بانخفاض بلغ 20 جنيه، فيما سجل أدنى سعر 2000 جنيه للمستهلك، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم، وفق آخر تحديث للسعر المعلن تسليم أرض المصنع، الذي يرتفع عند التجار بمقدار طفيف، بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت اليوم

وفيما يلي سعر طن الأسمنت في مصر اليوم:

سعر الأسمنت الرمادي 2286 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2020 جنيها للطن.

وتدخل العديد من العوامل في تحديد أسعار الأسمنت بينها العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والمواد الخام وقيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك واردات المواد الخام من الخارج.