انطلاق مؤتمر أساسيات جراحات الأنف والأذن في «طب القاهرة» بمشاركة 800 طبيب

شهدت قاعة المؤتمرات بكلية طب جامعة القاهرة، فعاليات مؤتمر أساسيات جراحات الأنف والأذن والحنجرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، بحضور أكثر من 800 طبيب أنف وأذن من مختلف المستشفيات والجامعات المصرية.

طرق تجميل قرنيات الأنف

وتناولت جلسات المؤتمر شرحا تفصيليا للتقنيات الحديثة المستخدمة في الجراحات وطرق تجميل قرنيات الأنف لمرضى انسداد التنفس، كما تناول مختلف جوانب جراحات الأنف والأذن والحنجرة، مع التركيز بشكل خاص على «طرق عمل تجميل قرنيات (غضاريف) الأنف لمرضى انسداد التنفس نتيجة للحساسية وتضخم غضاريف الأنف».

استخدام تقنيات حديثة في جراحات الأنف

وقدم المشاركون خلال جلسات مؤتمر جامعة القاهرة شرحًا تفصيليًا للتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه الجراحات، مع عرض الحالات العملية والنتائج التي تم تحقيقها.

وحظى المؤتمر باهتمام كبير من قبل المشاركين، حيث شارك في فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة كلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية، والدكتور هادي صلاح رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة، والدكتور مسعد عبد العزيز رئيس المؤتمر.