«الخشت» يعلن تشكيل لجنة لتعيين جميع المعيدين في جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور محمد الخشت، ضرورة استمرار إطلاق الجامعة وكلياتها للقوافل التنموية الشاملة في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.

انتظام الامتحانات

أشاد «الخشت» بالتزام عمداء الكليات بتنفيذ القواعد التي جرى التوجيه بها وتعميمها بشأن انتظام أعمال الامتحانات والتي تسير بانتظام منذ بدايتها وفي هدوء تام دون رصد أي مشكلات.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على عمداء الكليات بتنفيذ الاستخدام الأمثل للكليات لمنصة «ثنكي» واستكمال تحديث المقررات الدراسية عليها ومواصلة تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على التعامل معها، إضافة إلى توجيه الباحثين والأساتذة للدخول والتعامل مع بنك المعرفة المصري الذي يحتوي على قاعدة عالمية واسعة من المصادر العلمية والمراجع والنصوص المهمة.

ووجه رئيس الجامعة، بتشكيل لجنة تضم نواب رئيس الجامعة وعضوية مدير عام الموازنة لإعادة توزيع الدرجات بين الكليات وتعيين جميع المعيدين.

تطوير مستشفى قصر العيني

واستعرض المجلس، آخر التطورات المتعلقة بمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة 2 مليار و185 مليون جنيه، وما جرى إنجازه بالفعل في مستشفيات جامعة القاهرة أغلبها من التمويل الذاتي، وجرى افتتاح جانب كبير منها وسيجري افتتاح الباقي خلال الأسابيع المقبلة.

ووافق مجلس الجامعة، على تنفيذ برنامج شباب القيادات الجامعية قبل التعيين أو خلال السنة الأولى من التعيين في وظائفهم لتأهيل وكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام، وأقدم ثلاثة أساتذة بالقسم، إلى جانب الموافقة على إعداد حقيبة تدريبية مع إضافة محتوى عن الحوكمة ومكافحة الفساد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

أكد مجلس جامعة القاهرة، عدم خضوع أملاك الجامعة للضريبة العقارية، كما أكد أن مجلس الجامعة له الولاية الكاملة على مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر منذ بدء فكرة إنشاء المشروع وهو الذي يشكل اللجنة المسؤولة التي تدير المشروع، ويتابع أعمالها، ويكلف المراقب المالي للمشروع، ويتابع أعماله، وتعرض على مجلس الجامعة التقارير الصادرة عن اللجنة والمراقب المالي.

واستعرض مجلس الجامعة الموقف الأخير لمشروع الإسكان إذ جرى الانتهاء من توصيل المرافق لمشروع الإسكان، والانتهاء من خط الصرف الصحي المؤقت وتشغيله، وإدخال المياه، وإطلاق الكهرباء بقوة 1.4 ميجا داخل المشروع وإنارة الأعمدة، وجار العمل يوميا للانتهاء من استكمال إنارة 50 عمارة تشمل 500 شقة سكنية، مع استمرار توصيل الكهرباء لباقي وحدات المشروع وفقًا لخطة شركة الكهرباء، موجهًا الشكر للجنة المسؤولة عن المشروع برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن.

كما أقر المجلس، دعم كلية الطب البيطري وكلية التربية النوعية بنحو 6 ملايين جنيه من التمويل الذاتي للجامعة للصرف على الفروق المالية لأعضاء هيئة التدريس، وكان قد سبق للمجلس الموافقة على دعم فرع الخرطوم ماليًا لذات الأسباب.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على ترشيحات الجامعة لجائزة الكويت والتي تمنحها مؤسسة الكويت للتقدم في مجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب والعلوم الإدارية لعام 2024. واعتمد المجلس، قرار مجلس جوائز الجامعة المختلفة، التميز والتقديرية ونجيب محفوظ والأميرة فاطمة والتفوق والتشجيعية لعام 2023-2024 وفقًا لشروط ومعايير التقدم لكل جائزة.