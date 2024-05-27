بالأسماء.. جامعة القاهرة تحصد 22 جائزة في مهرجان «إبداع»

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حفل ختام مهرجان «إبداع 12»، والذي حصدت فيه جامعة القاهرة 22 جائزة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

تكريم عدد من الرموز الفنية

وتضمن حفل ختام المهرجان عددا من الفقرات الفنية الموسيقية والغنائية والاستعراضية لطلاب الجامعات الفائزين والمتميزين، وكذلك عرضا لفيلم قصير عن مسابقة «إبداع 12»، وعرضا فنيا لفرق الفنون الشعبية، وتكريم بعض الرموز الفنية في المجالات الأدبية والفنية أبرزهم المايسترو نادر عباسي، والفنانة سهير المرشدي، والنجم محمود حميدة، والفنان عبد الرحيم كمال، والفنان أحمد أمين، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان سامي مغاوري، والفنان محمد دياب، كما تم تكريم الطلاب الفائزين في مختلف مجالات المهرجان.

فوز جامعة القاهرة بـ22 جائزة

واختتمت فعاليات الحفل بإعلان الجوائز، حيث فازت جامعة القاهرة بـ22 جائزة، منها 17 جائزة فردية و5 جوائز جماعية، في مختلف المجالات، ففي مجال الرواية فازت الطالبة يوستينا أنور بطرس بالمركز الثالث، وفي مجال المراسل متخصص فاز أحمد حسن السيد عبد الباقي بالمركز الثالث، وفي الفنون التشكيلية «غير متخصص ضوئي» فاز محمد عصام الدين محمد بالمركز الثاني، وفي الفنون التشكيلية «غير متخصص أشغال» فازت فاطمة حسن علي عبد الفتاح بالمركز الأول، وفي الفنون الشعبية «غير متخصص» فاز أحمد محمد عبد الوهاب عثمان أفضل مؤدي حركة، وفازت هاجر كمال مصطفى عبد المجيد، وأمير أيمن حسن عبد الحميد ومحمود علاء الدين محمود نوح أفضل مدرب، وفازت بسنت رحمي محمد شرف أفضل مؤدية حركة، وفي مجال العزف «الفردي غير متخصص» فاز مازن تامر عبد الحميد بالمركز الثاني، وفي العروض المسرحية «غير متخصص» فاز محمود إبراهيم الحسيني محمد أفضل ممثل، ومريم هشام عبدالغفار درويش أفضل مخرج ثان، وسيف الدين إسلام حافظ محمد أفضل الديكور، وزياد محمد أحمد محمد عبدالعال أفضل إضاءة.

وفاز فريق الابتكارات العلمية «روبوتات»، وهم عمر أحمد أنور منصور، وعمر سعد محمد سعد، ودينا حسام عاصم خليل بالمركز الثالث، كما فاز الفريق المشارك في مجال الإنشاد الديني بالمركز الثالث، والفريق المشارك في مجال الترانيم الجماعي بالمركز الثاني، والفريق المشارك في العروض المسرحية الجماعي «غير متخصص» بالمركز الثالث، والفريق المشارك في العزف الجماعي «غير متخصص» بالمركز الثاني، والفريق المشارك في مجال الفنون الشعبية «غير متخصص» بالمركز الثاني.

وفي كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر ولادة بشبابها وفنانينها ورياضييها وعلمائها ومثقفيها وبطلاب الجامعات المبدعين، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة هي بيت الشباب الذي يستقبلهم في مختلف الأنشطة ليظهروا إبداعاتهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن حلم الوزارة هو بلوغ أقصى مكان من الإبداع في كل شيء مثل حلم الدولة المصرية التي تحلم وتبدع في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى الدعم والمساندة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«الخشت»: المهرجان يلعب دورا مهما في اكتشاف المواهب

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أهمية مهرجان إبداع في اكتشاف مواهب طلاب الجامعات في مختلف المجالات، قائلًا: إن هذا اليوم يمثل الإبداع المصري في أزهى مراحله وإبداعاته تحت ظلل الدولة المصرية الوطنية، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه «الخشت» بضرورة فتح المسارات أمام الطلاب الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية والفنية والثقافية وغيرها، لأنهم معين لا ينضب وخريجو الجامعة أصبح لهم دور ومكانة في سوق العمل وينتظرهم الكثير، مؤكدًا أن جامعة القاهرة بها أكثر من 400 برنامج دراسي لإعداد خريجين دوليين.