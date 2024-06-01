«دفاع النواب»: نثمن التعاون المصري الصيني في مجال الهيدروجين الأخضر

ثمن النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التعاون بين مصر والصين في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين، مع «سونج هايليانج»، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الطاقة الصينية «تشاينا إينرجي»، وعدد من كبار قيادات الشركة.

زيادة حجم الاستثمارات الصينية

وأشاد «طنطاوي» في بيان أصدره اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على العمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية وتطوير تعاونها مع الشركات الصينية العاملة في مصر، والتي يأتي في مقدمتها «تشاينا إينرجي»، ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى، مع تعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع الشركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها.

حرص مصر على توطين الصناعات والتكنولوجيا

وأشاد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بإعلان الرئيس السيسى خلال اللقاء بترحيب مصر برغبة الشركة في توسيع نطاق مشروعاتها في مصر، خاصة المشروعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، فضلاً عن حرص القاهرة على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتدريب وتشغيل العمالة المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المصري، لافتًا إلى إشادة رئيس مجلس إدارة الشركة بالتعاون ابين الجانبين وتأكيده أن مصر تعد ضمن أكبر الأسواق الواعدة في مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر، وأن الشركة عازمة على الاستمرار في تطوير مختلف مجالات التعاون المشتركة، بما يحقق مصالح الجانبين، وأن هذا بمثابة دليل قاطع على قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية بصفة عامة والاستثمارات الصينية بصفة خاصة.