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أستاذ اقتصاد: زيارة الرئيس السيسي إلى الصين ستجذب استثمارات في مجالات جديدة

كتب:

منى صلاح
09:13 ص | السبت 01 يونيو 2024
زيارة الرئيس السيسي إلى الصين

زيارة الرئيس السيسي إلى الصين

قال الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد، إنَّ زيارة الرئيس السيسي، إلى الصين، جاءت في وقت مهم وحرج للغاية على المستوى الدولي، وبالتأكيد شملت هذه الزيارة مباحثات اقتصادية والاتفاق على عدد من الاستثمارات المتوقع تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة.

أضاف خلال مداخلة هاتيفة ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ بعض الأنشطة الاقتصادية الجديدة غير الموجودة في مصر ستوفرها الاستثمارات الصينية المباشرة.

أشار إلى أنه من المتوقع تغيير النظام الاقتصادي العالمي وفقا لتأكيدات العديد من المحافل الدولية.

أكد أن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين ناجحة وستجذب مزيدا من الاستثمارات إلى البلاد وستعمل على توطيد العلاقات بصورة أعمق على كل المستويات.

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بقلم منى صلاح