تجهيز 3 مشاغل لتدريب السيدات على الخياطة في قرى «حياة كريمة» بأسوان

أعلنت محافظة أسوان الانتهاء من تجهيز 3 مشاغل لتدريب السيدات والفتيات على أعمال الخياطة ومنتجات الملابس، وذلك داخل 3 من الوحدات الصحية التي تم تحديثها وتطويرها، وفقاً لبروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة.

مشاغل جديدة لتدريب السيدات والفتيات على المهن المتنوعة

وقالت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، في بيان، أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان نعمل على قدم وساق لإقامة مشاغل جديدة لتدريب السيدات والفتيات على المهن المتنوعة، وبالتالى تأهيلهم لسوق العمل، وتوفير فرص ومصادر دخل لمساعدتهم على تلبية مطالبهم وإحتياجاتهم الأسرية والمعيشية، لافته إلى أن المشاغل الجديدة إحدهم تم إفتتاحه فى قرية بلانة التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة، والثانى بمدينة كوم أمبو، والثالث بقرية القنادلة بمركز ومدينة إدفو.

استلام مواقع المشاغل

وأشارت «مصطفى» إلى استلام مواقع المشاغل بمشتملاتها والمكاوى، وتسكينها بكل مشغل بمتابعة من عضوات الفرع بكل مركز ، موضحه بأنه أصبح عدد المشاغل على مستوى محافظة أسوان حتى الآن 6 مشاغل تضم مشغل بنصر النوبة، و 2 مشغل فى كوم أمبو، و3 مشغل فى إدفو ، وقد ضمت المكونات للمشاغل إستلام وتركيب 9 ماكينات جاك، و4 خياطه، وواحد زراير، وواحد عراوي، وواحد لعمل اتنيه، و2 أوفر لوك، و 2 مكواه، و 3 مقص بدون ترابيزة.