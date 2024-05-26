مواعيد قطارات ثالثة مكيفة «القاهرة - أسوان» في إجازة عيد الأضحى المبارك

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات ثالثة مكيفة «القاهرة - أسوان» والعكس، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه تم توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر هذه القطارات، سواء من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني أو من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للهيئة.

قطار رقم 1942 «ثالثة مكيفة» «القاهرة - أسوان»

- يعمل في الفترة من 10 يونيو المقبل حتى يوم 27 من نفس الشهر.

- يقوم الساعة 10:40 مساء من محطة القاهرة.

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 11:50 صباحاً.

قطار رقم 1943 «ثالثة مكيفة» «أسوان - القاهرة»

- يعمل في الفترة من 11 يونيو حتى 28 من نفس الشهر

- يقوم الساعة 03:00 مساء من محطة أسوان

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 03:40 صباحاً

قطار رقم 1952 «ثالثة مكيفة» «القاهرة - أسوان»

- يعمل في الفترة من ليلة 10/ 11 يونيو حتى ليلة 27 / 28 يونيو

- يقوم الساعة 12:45 صباحاً من محطة القاهرة

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 01:45 مساء

قطار رقم 1953 «ثالثة مكيفة» «أسوان - القاهرة»

- يعمل في الفترة من 11 يونيو حتى 28 من نفس الشهر

- يقوم الساعة 07:35 مساء من محطة أسوان

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحاً

قطار رقم 1954 «ثالثة مكيفة» «القاهرة - أسوان»

- يعمل في الفترة من 10 يونيو حتى 27 من نفس الشهر

- يقوم الساعة 10:20 صباحاً من محطة القاهرة

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 11:05 مساء

قطار رقم 1955 «ثالثة مكيفة» «أسوان - القاهرة»

- يعمل في الفترة من 11 يونيو حتى 28 من نفس الشهر

- يقوم الساعة 10:15 صباحاً من محطة أسوان

- يصل محطة القاهرة الساعة 10:40 مساء

قطار رقم 1944 «ثالثة مكيفة» «الإسكندرية - أسوان»

- يعمل يوم 13 يونيو فقط

- يقوم الساعة 05:10 مساء من محطة الإسكندرية

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 09:05 صباحاً

قطار رقم 1945 «ثالثة مكيفة» «أسوان - الإسكندرية»

- يعمل القطار يوم 19 من شهر يونيو

- يقوم الساعة 09:30 مساء من محطة أسوان

- يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 01:15 مساء