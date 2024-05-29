«التعليم»: انطلاق مشروع الدمج بـ200 مدرسة في محافظة أسوان

عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا حول الدمج الشامل بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بمحافظة أسوان؛ في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهد المؤتمر استعراض برنامج الدمج الشامل، وعدة مداخلات حول برامج دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك وبرنامج المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، إضافة إلى برنامج جودة البيئة المدرسية والحماية والحوكمة، والمياه والإصحاح البيئي.

وشهد المؤتمر مناقشة مفهوم الدمج الشامل وعرض البرنامج والتداخلات المستهدفة والدروس المستفادة مما سبق تنفيذه في المديريات السابق استهدافها، كذلك تناول الأدوار والمسؤوليات ونظام المتابعة والتقييم والتوثيق.

ويستهدف المشروع 200 مدرسة بأسوان على مستوى الخمس إدارات التعليمية كبداية لانطلاق البرنامج في عدد من المحافظات.

جدير بالذكر أن مفهوم نظام الدمج الشامل هو التكامل التعليمي والاجتماعي للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة مع أقرانهم من الأصحاء، للحصول على أفضل الخدمات التعليمية والاجتماعية وإتاحة فرص التعليم الجيدة التي يحتاجوا إليها في نظام التعليم العام والتعليم الفني وهو من أهم الوسائل وأنسبها لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وسحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمديرية أسوان، وأميرة فؤاد رئيس قسم التعليم باليونسيف.