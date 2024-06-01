حزب المؤتمر: الحوار الوطني أصبح جزءًا مهمًا من صناعة المستقبل

قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لموضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية خلال جلساته اليوم، يمثل فرصة ثمينة لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم الوطن والمواطنين، ووضع رؤى وأطروحات جديدة لها.

تحقيق التوافق حول التحديات الراهنة

وأوضح «جبر»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق حول التحديات الراهنة والمستقبلية، مشيرا إلى أن الأمن القومي لا يقتصر فقط على الجوانب العسكرية، بل يشمل أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في تعزيز صمود الدولة أمام التحديات.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المناقشات التي ستجرى بشأن القضية الفلسطينية خلال الجلسات، ستسهم في التوصل لمقترحات وأطروحات ورؤى تدعم مواقف القيادة السياسية الثابتة والمستمرة في دعم القضية وحماية أمنها القومي والعربي.

موقف مصر راسخ للقضية الفلسطينية

وشدد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، لها موقف راسخ داعم للقضية الفلسطينية ورافض لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الحوار الوطني نجح في أن يصبح جزءا مهما من صناعة المستقبل وركيزة من ركائز الجمهورية الجديدة التي تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية إيمانًا بأن مصر وطن كبير يتسع للجميع.