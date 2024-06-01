عضو بـ«النواب»: مناقشة الحوار الوطني للقضية الفلسطينية تؤكد أهميتها لمصر

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدولة المصرية قيادة وشعبا، والتاريخ خير شاهد على ذلك، ولم ولن تنجح أي محاولات لإثناء مصر عن الدفاع عن القضية بكل ما أوتيت من قوة، مشددا على أن حل الدولتين هو الحل الأول والأخير للقضية الفلسطينية.

مصر لا تتدخر جهدا للدفاع عن القضية الفلسطينية

أشار في بيان، إلى أن القيادة المصرية لا تدخر جهدا للدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعمها في مختلف المحافل الدولية، إضافة إلى أن طرح القضية على مائدة الحوار الوطني له دلالات مهمة على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة أن الحوار الوطني يمثل كل أطياف المجتمع، وسيؤكد دعم القيادة السياسية في موقفها الثابت نحو القضية الفلسطينية وأن الشارع المصري بكل مكوناته يصطف خلفها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر والحفاظ على هوية القضية الفلسطينية.

الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية صفا واحدا

أوضح النائب عمرو هندي، أن طرح القضية الفلسطينية على مائدة الحوار الوطني سيكون لها انعكاس إيجابي في تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية وتعميق الوعي لدى الرأي العام الداخلي حول المخاطر الراهنة، والتأكيد على أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية صفا واحدا لدعم القضية.