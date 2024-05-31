«دفاع النواب»: مناقشات الحوار الوطني تدعم مواقف القيادة السياسية تجاه فلسطين

قال النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إدراج مجلس أمناء الحوار الوطني لموضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، يؤكد أن الحوار بمراحله السابقة نجح في اختراق القضايا ومناقشتها ومعالجتها وإعطاء الحلول اللازمة لها.

دعم القضية الفلسطينية

وقال «العوضي»، في تصريح لـ«الوطن»، إنه بالنسبة لـ القضية الفلسطينية فسوف تسهم تلك المناقشات في التوصل لمقترحات وأطروحات ورؤى تدعم مواقف القيادة السياسية الثابتة والمستمرة في دعم القضية وحماية أمنها القومي والعربي.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن عودة الحوار الوطنى للانعقاد لمناقشة موضوعات السياسة الخارجية وتداعياتها على الأمن القومي تأتي في إطار دعم القيادة السياسية الرشيدة في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة على الحدود المصرية وما تشهده من تصاعد للأحداث.

مناقشات جلسات الحوار الوطني

واختتم: جاءت توجيهات الرئيس السيسي بإدراج هذا الملف المهم ضمن مناقشات جلسات الحوار الوطني، وبالتالى جاءت رؤية رئيس الجمهورية ثاقبة بأن تكون هناك موضوعات جديدة في الحوار حتى يعلم الشعب المصري ما يدور حولنا من أحداث جارية في منطقة الشرق الأوسط.